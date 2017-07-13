المواطن ـ محمد سلام:

أعلنت إدارة نادي الفيحاء، الصاعد حديثًا إلى دوري المحترفين السعودي، تعاقدها مع اللاعب الدولي حسن معاذ، بعقد احترافي لمدة موسمين.

وغرد حساب الفيحاء الرسمي على “تويتر”، اليوم الخميس، مبيّنًا أنّه “أنهت إدارة الفيحاء إجراءات التعاقد مع كابتن فريق الشباب اللاعب الدولي حسن معاذ، بعقد احترافي لمدة سنتين، دعواتنا له بالتوفيق مع البرتقالي”.

وكان معاذ قد وقع مخالصة مالية مع نادي الشباب، يوم الأحد الماضي، لتنتهي علاقتهما بعد ما يزيد عن 13 عاماً، وعدم وصول الطرفين إلى اتفاق منذ دخوله الفترة الحرة من عقده.

وبدأ حسن معاذ مسيرته الكروية مع الشباب منذ عام 2004، واستطاع تحقيق الدوري السعودي مرتين عامي 2004 و2011. كما حقق كأس الملك 3 مرات، وكأس السوبر السعودي مرة واحدة.