بالصور.. القرية التراثية بسودة عسير تجسد العادات والتقاليد السعودية الأصيلة

المواطن- سعيد آل هطلاء - عسير

فتحت أمانة منطقة عسير مؤخراً أبواب قرية عسير التراثية بالسودة والتي تأتي ضمن فعاليات مهرجان أبها يجمعنا؛ حيث تعد الفعالية امتداداً لفعاليات الأمانة المجتمعية.

وأوضح المتحدث الإعلامي للأمانة م. سعيد الشهراني، أن فعالية القرية العسيرية تقام للمرة الثالثة وتضيف بُعداً سياحياً آخر للمنطقة ولزوارها من السياح والمصطافين؛ وذلك إيماناً بالدور المجتمعي للأمانة وما توليه من رعاية لمثل هذه البرامج.

وأضاف الشهراني: أن القرية العسيرية تقع في منتزه السودة السياحي بالقرب من فندق الإنتركونتننتال، وتحتضن بداخلها عدداً كبيراً من المحلات التجارية والمقاهي التراثية ومطاعم للوجبات الشعبية ، ومعروضات للأسر المنتجة، وبيع المنتجات التراثية، ومحلات لبيع العسل والعديد من الجوائز والهدايا، وتتوسط القرية ساحة العروض، وتتربع على أكثر من 20 ألف متر مربع.

واستطرد بقوله، القرية العسيرية تنقل العادات والتقاليد التي تمتاز بها منتجات الأسر المنتجة والحرفيين وغير ذلك، وستعكس للزوار الفلكلور الشعبي وأبرز المأكولات الشعبية وثقافة المجتمع ، بالإضافة إلى الملابس والأزياء القديمة وسيكون فيها ملاهي وألعاب كهربائية ، و ألعاب هوائية ومائية ، وخيول وجمال وعربات ومنتدى للفنانين التشكيليين ومسرح للفعاليات اليومية الخاصة بالأسرة والطفل والتي سيؤديها فرق مسرحية وشعبية وترفيهية ومشاهير وغيرهم .

وأوضح الشهراني، أنه جرى تجهيز مسارات جديدة، وإعادة تأهيل محلات الأسر المنتجة، وتكثيف الإضاءة بـ ١٨ عامود للإضاءات الثابتة “الهاي ماست”، مع تجهيز المواقف وتنظيم حركة الدخول، وإقامة مظلات كبيرة للحماية من الأمطار وأشعة الشمس.

وأشاد الشهراني بدور المتابعة اليومية لأعمال القرية الكبير التي يقوم بها رئيس فرع الأمانة بالسودة عوض الشهري، مؤكداً بأن ذلك سينعكس إيجاباً لسير الأعمال فيها.