بالصور.. الكلاب الضالَّة تتنزه في حدائق المسيجيد وتطرد البشر خارجها!

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - المسيجيد

شكا عدد من الأهالي من الذين يفضلون قضاء الوقت بالحدائق والمساحات الخضراء بمركز المسيجيد بمحافظة بدر بمنطقة المدينة المنورة، من وجود الكلاب الضالة في الحدائق والمساحات الخضراء بالمركز، حيث تمضي وقتًا طويلًا في المساحات الخضراء وتعبث بها؛ ما تسبب في عزوف الأهالي عن التواجد بها.

واستغاث الأهالي ببلدية المسيجيد والقاحة التابعة لأمانة منطقة المدينة المنورة لحثها على إرسال فرق للقبض على تلك الكلاب الضالة، والتي تشكل خطورة كبيرة على الأطفال وعابري الطريق وتلويثها للمكان داخل الحدائق، بخلاف انتشارها في الشوارع وبشكلٍ كثيف، كذلك فهي تُشكل مظهرًا غير حضاري.

وأصبح أغلب الزوار يتجنبون الدخول لهذه الحدائق والجلسات الجانبية ويرفضون دخولها أو الاقتراب منها.

ورصدت “المواطن” تواجدَ الكلاب في المساحة الخضراء والجلسات الخارجية والحدائق، وتمركزها بها.