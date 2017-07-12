بالصور المطبات العشوائية تربك سالكي الطريق السياحي بالباحة

المواطن - وليد الفهمي - الباحة:

يعاني سالكو الطريق السياحي ” الملك عبدالعزيز ” الواصل ما بين الطائف -الباحة من كثرة المطبات العشوائية والتي وضعت دون أية تنبيهات للسائقين مما يشكل خطرًا على الأرواح ويهدد بوقوع حوادث مرورية لسالكي الطريق الذي يعج بكثافة المركبات.

ووثقت “المواطن” بالصور وضع تلك المطبات العشوائية والتي طالب عدد من سالكي الطريق بتدخل وزارة النقل لوضع تنبيهات لسالكي الطريق بشكل يلفت نظر السائق لتفادي وقوع الحوادث.

وشدد الأهالي على أن المطبات أمر مهم في المناطق السكنية وتحد من تهور بعد قائدي المركبات إلا أن وجودها دون علامات تحذرية أو إرشادية يجعلها عديمة الفائدة بل يجعل ضررها أكبر من نفعها.

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