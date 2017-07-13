بالصور.. اهتمام مكسيكي بانضمام بريتوس إلى الهلال

المواطن ـ محمد سلام

اهتمت المواقع والصحف المكسيكية المختلفة بإنهاء نادي الهلال تعاقده الرسمي مع الماجم ماتياس بريتوس، لاعب فريق بوماس أونام المكسيكي، لينضم اللاعب إلى صفوف الزعيم لمدة موسمين، بحسب ما أعلنه حساب الهلال الرسمي على موقع “تويتر” قبل ساعات.

وأشارت المواقع المكسيكية إلى أن بريتوس شارك مع بوماس أونام في 109 مباراة على مدار 3 أعوام، وسجل 29 هدف، وأضافت بأن الهلال سيكون سابع فريق في مسيرة اللاعب الأوروجوياني صاحب الـ28 عامًا.

وبينت أن الهلال حقق بطولة الدوري السعودي في الموسم الماضي، ويدربه الأرجنتيني رامون دياز، ويلعب بين صفوفه لاعب الوسط الأوروجوياني نيكولاس ميليسي.

هذا وكانت إدارة نادي الهلال قد أعلنت تعاقدها رسميًا مع المهاجم الأوروغوياني ماتياس بريتوس، لاعب بوماس أونام المكسيكي، وذلك لتمثيل الفريق الهلالي لمدة موسمين قادمين، وذكرت أن بريتوس سيخضع للفحوص الطبية تحت إشراف شريك النادي “بوبا” قبل التوقيع الرسمي والانضمام لمعسكر الهلال في النمسا الأسبوع المقبل.

وجاء الاتفاق مع بريتوس بعد التوصية الفنية من جانب الأرجنتيني رامون دياز إذ تسعى إدارة الهلال لتوفير احتياجات الفريق ؛ليواصل تحقيق الألقاب في الموسم المقبل.

