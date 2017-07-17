بالصور.. بدء المرحلة الأولى لنظافة المشاعر المقدسة‎

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة:

بدأت أمانة العاصمة المقدسة أعمال المرحلة الأولى لتهيئة وتجهيز المشاعر المقدسة وتسوية المسطحات الأرضية وتنظيف المنطقة، حيث وزعت الأمانة الفرق الميدانية الخاصة بأعمال النظافة اعتبارًا من اليوم.

وأوضح مدير عام النظافة المهندس محمد بن عبدالرحمن المورقي, أن هذه المرحلة تعد من أهم المراحل في تهيئة منطقة المشاعر المقدسة ضمن خطتها التشغيلية لموسم حج 1438هـ، وفي إطار الاستعداد المبكر، مشيراً إلى أن العمل في هذه المرحلة سيستمر لأربعة أسابيع بإذن الله يتم خلالها تهيئة كامل المنطقة.



من جانبه أفاد مدير إدارة تشغيل ومتابعة أعمال النظافة المهندس عاطف الحكمي، بأنه سيتم خلال هذه المرحلة توزيع الصناديق الضاغطة في الأماكن المخصصة لها بالمشاعر المقدسة، بعد تحديد مواقعها من خلال الدراسات الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد أن الأمانة تقوم بتنفيذ مراحل خططها بكل كفاءة واقتدار من خلال خبراتها المتراكمة في هذا المجال وفي كل ما يتعلق بالنظافة أو بالإصحاح البيئي.