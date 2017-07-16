بالصور.. بلدية الطوال تدشن حاويات ذكية للنفايات تعمل بالطاقة الشمسية

المواطن- عمر عريبي - جازان

لم تمنع أصوات المدافع وقذائف الغدر الحوثية سواعد البناء، في بلدية محافظة الطوال من مواصلة الريادة والتميز في توفير الخدمات البلدية المتميزة، والمحافظة على صحة البيئة، حتى أصبحت تلك المحافظة الحدودية أنموذجًا لبقية المحافظات.

ونجحت البلدية أمس في تشغيل 32 حاوية نفايات ذكية وصديقة للبيئة، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى البلديات، وتعمل على الطاقة الشمسية، وذات شكل فني جاذب وطارد للبعوض وكافة الحشرات.

وكان إنتاج هذا النوع من الحاويات قد تم إنتاجه بعد عقد تعاون تم بين بلدية المحافظة وإحدى المؤسسات المهتمة بجانب التقنية، واستمر العمل على إنتاجها عدة أشهر عقدت خلالها عدة ورش عمل ومراجعة للفكرة والتصميم.

وأوضح رئيس البلدية المهندس أسامة الزكري، أن هذا المشرع يعتبر الأول من نوعه على مستوى البلديات، والذي يهدف إلى المحافظة على البيئة وتقليل انتشار البعوض والحشرات حول حاوية النفايات وتكون مرغوبة الشكل وجاذبة، وتكون بدون تدخل كهربائي وموافقة لرؤية المملكة 2030 ، وتعتمد اعتماداً كلياً على الطاقة الشمسية أحد الموارد الطبيعية المتاحة.

وكانت الفكرة موجودة في البلدية وتم البحث عمن ينتجها لمنتج على أرض الواقع، وتم التعاون مع مؤسسة حلول التكنولوجيا الذكية، حيث تحتوي الحاوية على لوحة إلكترونية تمت برمجتها بحيث تعمل من الساعة السادسة مساء حتى الساعة الرابعة فجراً، وتسفيد منها البلدية من ناحية إعلانية واستثمارية، وتم تصنيع 32 منها لتوزيعها في عدد من الشوارع الرئيسية والحدائق والمتنزهات العامة والأسواق ومجمعات المدارس في محافظة الطوال.