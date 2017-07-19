بالصور.. تدشين قسم أوامر الدفع بصحة جازان

المواطن- نايف عقيلي- جازان

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة جازان الدكتور عائض بن عبدالله الشهراني أول أمر دفع بقسم أوامر الدفع في صحة جازان، والذي يسهم في صرف المستحقات المالية مباشرة عبر وزارة المالية، بعد الانتهاء من جاهزية آلية العمل على النظام وفقاً لسياسات وزارة الصحة.

جاء ذلك بحضور مدير مشروع اللامركزية بوزارة الصحة حشان بن راشد الدوسري ومدير الشؤون المالية بصحة جازان أحمد المعقلي وبدعم ومتابعة من مستشار الوزير المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية والمشرف العام على الإدارة العامة للشؤون المالية والمشرف العام على الإدارة العامة للتطوير وقياس الأداء المالي.



وأشار الشهراني إلى أن الشؤون الصحية لا تتوقف خطواتها التطويرية على الخدمات العلاجية والصحية فقط، بل تشمل الإجراءات الإدارية، لافتًا إلى أن البدء بنظام أوامر الدفع، تم الاستعداد له مسبقًا بالتنسيق مع وزارة الصحة لتهيئة الشؤون الصحية وتوفير جميع الاحتياجات لبدء العمل بالقسم الجديد، الذي يسهم في تسريع صرف المستحقات المالية سواء للموظفين أو المرتبطين بالعقود من القطاع الخاص، واصفاً هذا القسم بأنه نقلة نوعية لتسريع صرف المستحقات المالية وسهولة الوصول إلى أي معلومة ذات علاقة بالجانب المالي.

وأشاد الشهراني بجهود إدارة الشؤون المالية والإدارية بالمديرية على الخطوات التي بذلتها في دعم القسم بالموظفين وتأهيلهم للعمل على هذا النظام ، مضيفًا أن قسم أوامر الدفع تم توفير جميع احتياجاته وتدريب الموظفين المعنيين بالعمل بهذا القسم وبالتنسيق مع وزارة الصحة ، مشيرًا إلى أن الجاهزية كانت عالية، منوهًا بدور مدير الشؤون المالية بالمديرية أحمد المعقلي وفريق العمل، في إنجاز هذا النظام وتفعيله لتحقيق الأهداف المرجوة منه على الوجه الأمثل.

وكان المدير العام قد اطلع على قسم أوامر الدفع وشاهد الخدمات التي يقدمها وآلية عمل القسم، وأصدر أول أمر دفع، إيذانًا ببدء العمل بهذا القسم .