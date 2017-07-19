بالصور.. تفاصيل غرق شاب بغدير المتحطبة وتحذير جديد للمتهورين

المواطن - سعيد آل هطلاء- عسبر

كشف مدني عسير تفاصيل غرق شاب بغدير المتحطبة بالسودة ظهر اليوم، وحذر مجددًا من خطورة السباحة فيه حتى وإن كان الشخص يعتقد أنه يجيد السباحة.

وأوضح المتحدث الرسمي لمدني عسير العقيد محمد العاصمي أنه عند الساعه ١٣:٢٧ من مساء هذا اليوم، باشرت فرق الدفاع المدني بأبها بلاغًا مفاده غرق شاب سعودي (٢١ عامًا) وذلك خلال محاولة التنزه والسباحة مع مجموعة من أقرانه بتجمع مياه غدير المسمى المحتطبة بقرية العلاية في أبها، لافتًا إلى أنه عبارة عن تجمع مياه صخري وعر جدًا مساحته 24m×17m تقريبًا وبعمق متدرج يصل إلى 6m تقريباً.

وأوضح أن غواصي الدفاع المدني تمكنوا من انتشال جثمانه من قاع الغدير ونقله بواسطة النقالة عبر طريق جبلي صخري وعر إلى موقع تمركز الآليات وتسليم الحادث للشرطة لإكمال الإجراءات اللازمة حسب الاختصاص.

وقدم مدير الدفاع المدني بمنطقة عسير المكلف العميد غازي بن يحيى الألمعي تعازيه لذوي المتوفى، سائلاً المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة ولذويه الصبر والسلوان.

وحذر العاصمي من خطورة الاقتراب والسباحة في مثل هذه المواقع حتى وإن كان الشخص يجيد السباحة نظرًا لما تحتويه داخلها من صخور حادة جدًا وتجاويف صخرية بحكم طبيعة الموقع وما تضمه من مخاطر أخرى مثل الطمي أو الطين اللزج الموجود بقاع المياه الذي تتسبب في غرقه، كما أن وعورة الطريق الجبلي الصخري الموصل للموقع تشكل في حد ذاتها خطورة عالية لمرتادي الموقع راجيًا السلامة للجميع.