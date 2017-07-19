بالصور.. تفاصيل مؤتمر الملحق الثقافي مع أعضاء نادي الإعلاميين ببريطانيا

المواطن - عبدالهادي القحطاني - لندن

أكد الدكتور عبدالعزيز المقوشي، الملحق الثقافي في بريطانيا، أن الملحقية الثقافية بالتعاون مع وزارة التعليم تعمل حالياً على معالجة عقد التأمين الطبي لمبتعثي بريطانيا، وذلك بعد تعذر تمديد العقد الحالي الذي تنتهي فترته بنهاية شهر يوليو 2017.

وأردف الملحق أن الملحقية سوف تتولى إدارة وتشغيل الفترة الانتقالية بين نهاية العقد الحالي وبداية العقد الجديد والتي قد تستمر من أسبوعين إلى شهرين حتى التوقيع مع شركة جديدة، مؤكداً بأن الملحقية لا يمكن أن تقدم بدل العلاج مع تقديم الخدمة الطبية في آن واحد خلال الفترة الانتقالية.

وقال الملحق الثقافي خلال لقائه بأعضاء نادي الإعلاميين السعوديين في بريطانيا اليوم الثلاثاء بمقر الملحقية في لندن: إن ملف تعديل سعر الصرف تتم دراسته حالياً لدى الجهات المختصة ومن لجنة يتكون أعضاؤها من وزارة الخارجية، وزارة المالية، ووزارة التعليم، مبيناً بأنه يتابع معهم أولاً بأول تطورات هذا الموضوع من خلال التواصل اليومي والمستمر والتأكيد على استعجال نتائج الدراسة، مؤكداً أن جميع أعضاء اللجنة على اطلاع كامل بوجهة نظر الطلبة المبتعثين وكذلك مقترحات الملحقية الداعمة، ومبيناً أن أعضاء اللجنة المشكلة حريصين على إنجاز هذا الملف بأسرع وقت وفي حالة اجتماعات مستمرة ومتتالية في هذا الشأن.

وأوضح الدكتور المقوشي أن الملحقية تتابع موضوع بدل الحضانة مع وزارة التعليم، مؤكداً أن الأمر الآن يخضع للوائح الابتعاث المقرة مسبقاً بهذا الشأن.

وفيما يخص موضوع الاعتراف بالجامعات أوضح الدكتور المقوشي أن الملحقية أرسلت أخيراً مقترحاً إلى وزارة التعليم يحتوي وجهة نظر بقائمة محدثة بناء على دراسة أعدتها الملحقية وبناء على معايير مأخوذة من عدة تصنيفات للجامعات وقد طلبت الملحقية من الوزارة إعادة في قائمة الجامعات الموصى بها النظر بناء على المقترح المقدم.

وقال المقوشي: “إن الملحقية لا تتدخل في قرار الجهات التعليمية والأكاديمية ولا تُلزم مبتعثيها بالدراسة في الجامعات الموصى بها لأن لديها مجالس علمية تقرر في هذا الأمر وأن الملحقية فقط تُجبر مبتعثي برنامج خادم الشريفين للابتعاث بالدراسة في الجامعات الموصى بها فقط”.

كما شدد الملحق على الدور المتميز الذي تقوم به الأندية الطلابية في المدن البريطانية، مؤكداً على أهمية تنويع المناشط التي تنظمها الأندية لخدمة زملائهم في البعثة وكذلك التواصل مع ومخاطبة الآخر وليس فقط أنفسنا من خلال هذه الأندية لعكس الصورة الإيجابية المميزة عن المملكة العربية السعودية.

وأبدى الملحق الثقافي الدكتور عبدالعزيز المقوشي إعجابه بالأنشطة المتنوعة التي ينظمها نادي الإعلاميين السعوديين في بريطانيا وقال “أتابع باهتمام بالغ نشاطات النادي من قبل مجيئي إلى بريطانيا وسعيد بما يقدمه النادي من خدمات متنوعة لإثراء مجال الإعلام بشكل عام وخدمة المبتعثين بشكل خاص لاسيما مع الانفتاح في شبكات التواصل الاجتماعي”.

وشدد الملحق خلال لقائه بأعضاء نادي الإعلاميين السعوديين في بريطانيا على أهمية بناء المبتعث للصورة الذهنية الحسنة عن المملكة من خلال التعامل اليومي بحسن الأخلاق والصدق والتميز أثناء المشاركات التطوعية والدراسي داخل المؤسسات التعليمية في بريطانيا.

وفِي نهاية اللقاء قدم شاكر الذيابي رئيس نادي الإعلاميين السعوديين في بريطانيا الشكر والتقدير للملحق الثقافي على إتاحة الفرصة والالتقاء بأعضاء النادي مؤكداً أن النادي كان منذ تأسيسه بيئة حاضنة لكل طلاب الإعلام والمهتمين في المجال الإعلامي وتنظيم اللقاءات الدورية لإثراء الجوانب المعرفية والمهنية لدى المهتمين، وأشاد الذيابي بالدور الحيوي والإيجابي الذي تقوم به الملحقية أخيراً في سبيل تنشيط الجوانب الإعلامية والعلاقات العامة والتي تعكس حرص المنظمة على التواصل مع جمهورها، وبيّن الذيابي أنه تم الاتفاق على شراكة استراتيجية بين الملحقية والنادي للمساهمة في تنفيذ الخطط الاستراتيجية للملحقية خلال السنوات المقبلة.