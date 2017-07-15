بالصور.. تقني القصيم ينفذ 51 برنامجًا ومنشطًا ضمن فعاليات صيف القصيم 38

المواطن - القصيم

نفّذت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم الأسبوع الأول من فعاليات صيف القصيم 38 متعة ومعرفة، والتي وجه بها صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، لجميع الدوائر الحكومية بالمنطقة من خلال استثمار أوقات الشباب.

ومن جانبه، أكد المدير العام للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم، محمد بن صالح المذن، أن هذه الفعاليات تأتي إيمانًا من الإدارة العامة لدعم الشباب والبنات وتوجيههم الوجهة السليمة التي فطروا عليها في هذا البلد المباركة وترسيخ حب الوطن والقيادة الرشيدة التي تسعى دائمًا في تطوير وتشجيع الشباب من خلال الاستفادة من الإجازة بالفعاليات المفيدة.

ولفت إلى أنه سيتم تقديم 51 برنامجًا ومنشطًا يشتمل على برامج ثقافية، رياضية واجتماعية وكذلك برامج تدريبية لما تعود لهم بالنفع والفائدة في جميع الكليات والمعاهد بالمنطقة للبنين والبنات، واستفاد منها 7600 مشارك ومشاركة خلال الأسبوع الأول من الفعاليات.



وأشار إلى أن تلك البرامج والفعاليات مستمرة من خلال النوادي الصيفية التي تقدمها الكليات التقنية وكذلك من خلال برنامج “أتقن” الذي تُنظمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ويستهدف أفراد المجتمع لإكسابهم المهارات الأساسية في المجالات المهنية (الكهرباء والتمديدات المنزلية- التبريد والتكييف- صيانة السيارات- صيانة الحاسب الآلي المحمول- المونتاج وتحرير الفيديو- شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية- التصميم بالفوتوشوب والإليستريتور) وتخصص للنساء (فن الكورشيه- فن المكياج السينمائي- صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم- التصوير الفوتوغرافي- شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية- والتصميم بالفوتوشوب والإليستريتور)؛ وذلك لتلبية رغبات المواطنين في تطوير مهارتهم وتحقيق المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة عبر الموقع هنا.

يُذكر أن فعاليات صيف القصيم38 مُتعة ومعرفة والتي تُنظمها إمارة المنطقة مستمرة بفعالياتها من جميع الدوائر الحكومية بالقصيم ولمعرفتها زيارة موقع فعاليات صيف القصيم الرابط التالي هنا