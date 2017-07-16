بالصور.. تنزهت أسرة وتركت بقايا جمر مشتعل في منتزه الفرعاء فاشتعل الحريق!

المواطن - سعيد آل هطلاء - الفرعاء

أخمد مدني أبها، اليوم الأحد، حريقًا شب في أعشاب وشجيرات في منتزه الفرعاء، نتيجة ترك بقايا جمر دون إطفاء بعد تنزله إحدى الأسر.

وأكد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي، أن مدني أبها باشر عند الساعة 18:33 من مساء اليوم احتواء وإخماد حريق نشب في أعشاب وشجيرات بمساحة 30×50م تقريبًا، في منتزه الفرعاء؛ نتيجة ترك بقايا جمر دون إطفاء، عقب تنزه إحدى الأسر بالمنتزه، موضحًا أن الرياح ساهمت في انتشارها، فيما لم يقع أي إصابات أو إشكاليات.