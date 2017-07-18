بالصور.. جامعة حائل تسمي شوارع مجمع الطالبات بأسماء شخصيات نسائية شهيرة

المواطن - حائل

في استجابة لفكرة مقدمة من الطالبات، قامت جامعة حائل بتسمية شوارع مجمع الطالبات بأسماء شخصيات نسائية بارزة على مدى التاريخ.

وأظهرت صور متداولة إطلاق أسماء نسائية شهيرة على الشوارع مثل حياة سندي إحدى أهم 5 طبيبات في العالم، وفاطمة القيرواني مؤسسة أول جامعة في العالم و عفت الثنيان رائدة التعليم النسائي في المملكة، وزها حديد أشهر مصممة معمارية عربية وغيرهن الكثير.

وقد لاقت البادرة استحسانًا من قبل الطالبات فيما طالب بعض المغردين أن يقتصر الأمر على النساء السعوديات اللواتي حققن شهرة واسعة في مجالهن.