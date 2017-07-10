2017-07-10 دياب الرئيسيةالسعودية اليوم بالصور.. حاول إصلاح غطاس بئر في بيشة فاحتجز داخله العامل بصحة جيدة الآن بالصور.. حاول إصلاح غطاس بئر في بيشة فاحتجز داخله 2017/07/10 الساعة 8:05 مساءً - فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم 2935 0 طباعة المواطن - بيشة تمكن الدفاع المدني في بيشة، من إنقاذ عامل يبلغ من العمر 49 عامًا. وبحسب تغريدة على حساب الدفاع المدني على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، احتجز العامل الذي تم إنقاذه في بئر زراعية أثناء نزوله لإصلاح الغطاس، موضحةً أنه بصحة جيدة. "> المزيد من الاخبار المتعلقة : تيوب المواطن حادث مروع على طريق عرفات.. شاهد: نهاية مأساوية لسائق متهور اصطدمت مركبته بعمود إنارة! شاهد.. سرقة المحلات في هامبورغ خلال قمة العشرين شاهد.. سقوط طائرة خلال عرض جوي أمام الجماهير في روسيا شاهد.. مقتل رجل اقتحم منزل صديقته بسيارة محملة بالغاز بالصور.. طفلة تختبئ داخل أريكة وتسبب أزمة الرياضة العالمية باولينيو متاح إلى برشلونة بشرط! لاعب ريال مدريد قريب من ارتداء قميص بايرن ميونيخ تصريحات سولانكي بعد الانضمام رسميا إلى ليفربول لاعب ريال مدريد: نريد الحصول على السداسية مورينيو: لوكاكو يُناسب مانشستر يونايتد فيسبوك