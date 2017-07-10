بالصور.. حاول إصلاح غطاس بئر في بيشة فاحتجز داخله

المواطن - بيشة

تمكن الدفاع المدني في بيشة، من إنقاذ عامل يبلغ من العمر 49 عامًا.

وبحسب تغريدة على حساب الدفاع المدني على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، احتجز العامل الذي تم إنقاذه في بئر زراعية أثناء نزوله لإصلاح الغطاس، موضحةً أنه بصحة جيدة.