بالصور.. حدائق حي النزهة بأحد رفيدة دون تجهيزات أو خدمات

المواطن - فهد القحطاني - أحد رفيدة

يعاني سكان حي النزهة بأحد رفيدة من عدم حصولهم على الخدمات الأساسية أسوة ببقية أحياء محافظة أحد رفيدة.

“المواطن” التقت بعدد من سكان الحي وذكروا أن الحي يفتقد للبنية التحتية من الصرف الصحي والمياه والإنارة والسفلتة إضافةً إلى وجود ٣ حدائق كاسم فقط، حيث إن هذه الحدائق لا يوجد بها إلا أسوار فقط ولا يوجد بداخلها أي شيء يدل على أنها حديقة.

وأكد الأهالي أن الحدائق الثلاث تفتقد للألعاب والإنارة والرصف، وأشاروا إلى أنه يمكن الاستفادة من المعالم الجبلية الموجودة بداخلها.

وأكد الأهالي أنه لا توجد ملاعب في الحي ولا توجد مدارس لجميع المراحل من بنين وبنات، علماً بأنه يعتبر من أكبر الأحياء بالمحافظة من حيث الكثافة السكانية.

وناشد الأهالي الجهات المعنية بالنظر في معاناتهم ومطالبهم بكامل الخدمات التي حظيت بها الأحياء القريبة من المحافظة ومن محافظات مدن المملكة.