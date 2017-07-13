بالصور.. حريق مدخنة مطعم يخلي عمارة في الطائف

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف:

طوّقت فرق الدفاع المدني بالطائف، حريقًا في مدخنة خارجية بأحد المطاعم في حي شهار، حيث تمكنت من إخلاء السكان من العمارة المتواجد فيها المطعم والمكونة من ثلاثة أدوار بعد انتشار الأدخنة.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف، أنه ورد بلاغ إلى مركز العمليات الموحدة صباح اليوم الخميس، عن حريق في مطعم بشارع شهار.

وأضاف أنه تم نقل الفرق اللازمة للموقع، حيث اتّضح أنَّ الحالة عبارة عن حريق في المدخنة الخارجية للمطعم الموجود في عمارة مكونة من ثلاثة أدوار، مشيرًا إلى أنه “تم إخلاء العمارة من السكان بسبب انتشار الأدخنة إلى الأدوار العليا، وإنهاء الحالة بدون إصابات”.

وتابع “تم استدعاء مندوب صحة البيئة من أمانة الطائف، بغية اتلاف الأطعمة التي تأثرت بسبب الحريق”.