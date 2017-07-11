بالصور.. حريق يلتهم ثلاث مزارع ومنزلاً بدومة الجندل

المواطن - دومة الجندل

اندلع حريق، مساء أمس الاثنين، بثلاث مزارع ومنزل مجاور بمحافظة دومة الجندل، حيث باشرت الحادث عدة فرق من الدفاع المدني، وفرع المديرية العامة للمياه، وبلدية المحافظة، ومشروع الري والصرف الزراعي، وفرق من الهلال الأحمر، والدوريات الأمنية.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي، بأنهُ ورد لغرفة العمليات بلاغ في تمام الساعة (19:06) عن حادث حريق بعدة مزارع ومنزل بحي حصيباء، وتحركت فور ورود البلاغ للموقع.

وأضاف الرويلي أنه تبين وعند الوصول أن الحريق في ثلاث مزارع واحتراق أجزاء من أحد المنازل المجاورة، وقد تمت السيطرة على الحريق وإخماده ولم ينتج عن الحادث أي إصابات أو وفيات لله الحمد.

ودعا الدفاع المدني المزارعين إلى الاهتمام والعناية بمزارعهم والتعامل معها بالطرق الزراعية الصحيحة، كما يتمنى عدم ترك بقايا النار مشتعلة وإخمادها عند عدم الحاجة لها مع تمنياته بالسلامة للجميع.