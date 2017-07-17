بالصور.. خالد الفيصل وأبناء الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز يستقبلون المعزين بجدة

المواطن - واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، بقصر الشاطئ بجدة اليوم، نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر، وأصحاب السمو الملكي الأمراء، وكبار المسؤولين وجمعًا من المواطنين، الذين قدموا تعازيهم ومواساتهم في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود.

وقد عبّر الجميع لأصحاب السمو الملكي الأمراء عن عزائهم ومواساتهم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهمهم الصبر والسلوان.

حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن منصور بن جلوي، وصاحب السمو الملكي الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير سعد بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد، وصاحب السمو الأمير سعود بن ناصر بن فرحان، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون الأمنية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.