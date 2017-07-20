بالصور.. خيمة أبها برعاية “المواطن” تزهو بحضور كبير وبرامج مميزة في يومها الثالث

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

قدمت خيمة أبها السياحية الدعوية التاسعة في يومها الثالث على التوالي العديد من البرامج المتنوعة التي تناسب أفراد المجتمع، وذلك برعاية “المواطن“.

وبدأت الخيمة فعالياتها من بعد صلاة العصر، وقد كانت فعاليات الخيمة الرئيسية للرجال مليئة بالحضور، حيث كانوا على موعد مع محاضرة للدكتور حجر بن سالم العماري مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بعسير بعنوان “أخلاق المسلم”.

وتحدث العماري عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعن أخلاقهم.

وبعد العشاء كان الحضور في انتظار برنامج “آفاق دعوية”، حيث قدمه الدكتور غرامة الشهري والدكتور عبدالله أبو عشي والدكتور سعيد الصرف.

وفي برنامج “خيمة الطفل جيل الهمة”، فقد تم عرض فلاشات دعوية تربوية وحملة “استغفر تمطر وتطهر”.

وبعد صلاة المغرب قُدم لهم برنامج حامل المسك “الصداقة”، وبالنسبة إلى برنامج “خيمة البيت التراثي”، كان هناك استضافات مميزة من المنشدين والشعراء.

أما في جانب النساء فقد تجاوز عدد الحضور 800 زائرة من مختلف الأعمار وكانت لديهن برامج وفعاليات شيقة، بدايتها في الخيمة الرئيسة للنساء بمحاضرة الدكتورة قذلة الحواشي بعنوان “علاج الهم والحزن”، وبرنامج آخر بعنوان “العمر يزهر”، قدمه فريق بصمة فتيات.

وبعد صلاة المغرب، تم نقل مباشر لبرامج الخيمة الرجالية.

وفي برامج خيمة الجاليات، تم تقديم برامج ومحاضرات بأكثر من لغة ومسابقات ترفيهية، فيما أسلم 3 نساء من الجنسية الفلبينية وواحدة من جنسية غانا.

وتشرفت الخيمة بزيارة كريمة من مدير عام فرع وزارة العمل والبيئة الاجتماعية بعسير، حسين بن حمد المري، كما تشرفت بزيارة مدير علاقات جميع أباء بمنطقة عسير شامي خليل القبيسي.

وفي ختام فعاليات الخيمة الرئيسية للرجال، قدمت فرقة فرحة، والتي تتكون من الكابتن “سهيل وإقبال”، ووليد باصالح ومحمد عباس وإبراهيم النقيب، أناشيد ومسابقات وسحبًا على جوائز مقدمة من إدارة الخيمة.