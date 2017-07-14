بالصور.. دمار الأسفلت والزحام يحصدان الأرواح على طريق لزمة

المواطن ـ فهد القحطاني ـ أحد رفيدة:

طالب عدد من السكان وسالكي طريق لزمة، الرابط بين محافظتي أحد رفيدة وسراة عبيدة – طريق مخبأ – بازدواجية الطريق، حيث شهدَ الكثير من الحوادث المميتة منذ بداية تنفيذه قبل ٤٨ عامًا وحتى الآن.

وأوضح الأهالي، أنَّ الطريق يخدم الكثير من الأحياء والقرى والهجر على طول امتداده من محافظة أحد رفيدة مرورًا بسراة عبيدة حتى نجران، ولا يزيد عرضه عن 10 أمتار، وينحسر إلى 8 أمتار عند كل جسر أو منعطف.

وأشار مواطنون يسكنون في قرى وأحياء مجاورة للطريق، في تصريحات إلى “المواطن“، إلى أنَّ “هذا الطريق أصبح يشكل سلسلة أشبة بعربات القطار على مدار الساعة، وذلك للكثافة السكانية في المنطقة، لاسيّما بعد فتح طريق الهضب آل لشواط، حيث تعمد كثيرون اختصار المسافة ما بين أحد رفيدة وسراة عبيدة، عبر هذا الطريق، وترك الطريق الدولي، ما تسبب في الزحام والحوادث المرورية.

وبيّنوا أنَّ “الضغط الشديد على الطريق، تسبب في تهشمه وتلف الطبقة الأسفلتية نتيجة الشاحنات التي تنقل الخرسان والحديد، وغيرها من شاحنات الشركات الأخرى، المحملة، والتي لم تتحملها سماكة أسفلت الطريق”.

وقالوا إن “هناك العديد من المحلات التجارية والمساكن على طول الطريق، إضافة إلى تقاطعات تقع بها حوادث نتيجة الزحام والسرعة”، مطالبين الجهات المعنية بسرعة إيجاد حل لمعاناتهم عن طريق العمل على ازدواجية الطريق، إلى حين إنقاذهم من خطورة هذا الطريق.

وسبق أن تقدم عدد من المواطنين إلى وزارة النقل والجهات الأخرى بمطالبات متكررة، مؤكّدين أنَّ “هذا الطريق يستحق الأولوية في المشاريع التي حظيت بها المنطقة”.