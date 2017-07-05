بالصور.. ري الأشجار بالصهاريج يعرض أرواح مرتادي الطريق للخطر في أحد رفيدة

المواطن - فهدالقحطاني- أحدرفيدة

في مشهدٍ يتكرر على مدى ٢٠ عاماً لم تجد بلدية أحد رفيدة طريقةً أخرى لري الأشجار والأرصفة المزروعة التي تتوسط الجزيرة الوسطية بالطريق العام بالمحافظه الإ بصهاريج المياه الكبيرة التي تغلق منتصف الطريق وتعرقل حركة السير وتتسبب في حدوث حوادث قاتلة.

ومع تطور المشاريع في جميع مدن المملكة ومحافظاتها طالب العديد من المواطنين باستبدالها بالتمديدات الأرضية إلا أن البلدية لم تستجب لهذه المطالب .

وأكد المواطنون أنه رغم البدائل الحديثة في ري الأشجار والأرصفة المزروعة تلافياً لوقوع حوادث سير وخاصةً مع بداية الصيف وازدحام المنطقة بالمصطافين ، إلا أن البلدية تتجاهل هذه البدائل.

وناشد عدد سكان المحافظة حل هذه المشكلة من قبل الجهة المسؤوله تفادياً لوقوع كارثة، وقالوا: إننا لا ننكر جهود البلدية في بعض المشاريع ولكن هناك عدة أخطاء قد تزهق الأرواح ونتمنى النظر لها من قبل الجهات المعنية.