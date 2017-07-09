بالصور.. سقوط 19 مهربًا بحوزتهم نصف طن حشيش وأكثر من 63 ألف قرص كبتاجون

المواطن - جازان

أحبطت قوات حرس الحدود في المناطق الجنوبية، محاولات تهريب مادة الحشيش والحبوب المخدرة، حيث ضبطت أكثر من نصف طن من الحشيش، و63 ألف قرص كبتاجون.

وصرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأن رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية (جازان، ونجران، وعسير) أحبطوا خلال الفترة ٧- ١٤/ ١٠/ ١٤٣٨هـ عدة محاولات لتهريب كميات من مادة الحشيش والحبوب المخدرة، حيث تم رصد عدة أشخاص أثناء محاولتهم التسلل للمملكة قادمين من الأراضي اليمنية بغرض تهريب المواد المخدرة وبث هذه السموم للنيل من أبناء المملكة ولمقتضيات الموقف فقد تم التعامل معهم بكل حزم وقوة.

وأضاف أنه تم القبض على ١٤ شخصًا من الجنسية الإثيوبية و٥ أشخاص يمنيي الجنسية، حيث كان مجموع ما تم ضبطه بحوزتهم 543.200 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، و٦٣٢٦٠ قرص أمفيتامين مخدر “كبتاجون”.



كما تم في حينه المباشرة في استكمال كافة الإجراءات الأمنية حيال الأشخاص والمضبوطات بالتعاون مع الجهات الأمنية الأخرى.