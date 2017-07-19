بالصور.. سوق الجوالات في “صامطة” من السعودة إلى محاربة النظام!

المواطن - علي شيبان - صامطة

شكا عدد من أصحاب محلات الجوالات بمحافظة صامطة بجازان من عدم تطبيق نظام السعودة في الأسواق، وتجاهل الجهات المعنية بالتفتيش الدوري على هذه المحلات التي يعمل فيها غير السعوديين.

محلات تحتضن غير السعوديين:

وأكد حسين (صاحب محل)، في تصريحات إلى “المواطن“، أن هناك بعض المحلات تحتضن وتتستر على العمالة الأجنبية في سوق الجوالات، كما يوجد لهم أماكن خاصة داخل المحل وما زالوا يمارسون نشاطهم الطبيعي دون خوف أو رقيب من أي جهة مسؤولة، وذلك بعد أن اختفوا لفترة محدودة بسبب قرارات السعودة في محلات الجوالات، ولكن بعدها عادوا إلى العمل بكل قوة، حيث يمكن العثور عليهم على الرصيف وعند أبواب المحلات أو داخلها.

أما إسماعيل، فأوضح أن أصحاب المحلات استبشروا خيرًا بقرارات الحكومة الخاصة بسعودة جميع محلات الجوالات، مع العلم أن الكثير منهم كانوا يبحثون عن وظائف حكومية أو خاصة، ولكنهم اتجهوا إلى فتح محلات الجوالات والحصول على قروض مالية ودورات في صيانة الجوالات.

ضعف الرقابة واللجان السبب:

وبالنسبة إلى محمد راجح، فرأى أن ضعف الرقابة ولجان السعودة في منطقه جازان، وخاصةً أسواق صامطة، من قبل الجهات المختصة أتاحت الفرصة لضعاف النفوس من المواطنين بالتستر على هؤلاء الأجانب وفتح لهم محلاتهم القديمة بعد أن أُغلقت بسبب نظام السعودة.

مؤامرة ضد السعودة!

وفي سياق متصل، أعرب محمد مدخلي، عن استيائه من هؤلاء الأجانب ومحاربتهم للسعودة بعدة طرق، منها المضاربة في أسعار الصيانة واحتكار بعض قطع الغيار، وأيضًا الاتفاق مع الموزعين على عدم إنزال أي طلبات للمحلات التي بها شخص سعودي.

ومن جهة أخرى، طالب المواطنون وجميع المحلات التي بها سعوديون، الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الموضوع وتنفيذ جولات تفتيشية مفاجئة ومستمرة خلال أيام الأسبوع واتخاذ الإجراءات اللازمة وإغلاق كل المحلات المخالفة لهذا النظام، وكذلك القبض على العمالة المتجولة والتي تقوم بالصيانة على أبواب المحلات أو الأرصفة القريبة من الجوالات.

“المواطن” تضع هذه المشكلة على مكتب مدير العمل والشؤون الاجتماعية بجازان، والتي تتمنى أنها ترى النور قريبًا.