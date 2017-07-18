بالصور.. شلل على طريق الملك خالد بسبب مسار الدوران!

المواطن - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط

يشهد طريق الملك خالد، الرابط بين المدينة العسكرية وخميس مشيط، ازدحامًا شديدًا يؤدي إلى شلل في حركة السير؛ وذلك نتيجة انحصار الطريق وضيقه وعدم تقيد بعض السائقين بقواعد المرور عند الدوران من طريق الملك خالد إلى المدينة العسكرية.

وشهد هذا المكان العديد من الحوادث، حيث ذكر بعض مرتادي الطّريق أن أكثر التزاحم يأتي في هذا الموقع نتيجة تصرف بعض السائقين عندما يرغبون في الرجعة إلى المدينة العسكرية لكون مسار الدوران لا يسع إلا سيارة واحدة فقط وأيضًا بعض المتسوقين من المحلات التي تقع قبل الدوران عند خروجهم من التسوق واتخاذ قرارهم بالرجعة ومن هنا يبدأ التزاحم، لتتوقف حركة السير.

وطالب مرتادو الطريق الجهات المعنية بإيجاد حل لهذه المشكلة.

الجدير بالذكر أن هذه الأيام تشهد المنطقة إقبال المصطافين ويكثر الزحام في هذا الموقع، كما أن هناك سيارات إسعاف تنقل بعض الحالات الحرجة إلى مستشفى الملك فهد العسكري والتي من المفترض ألا تتوقف عن أداء مهامها الإسعافية.