بالصور.. شوارع حي لزمة في أحد رفيدة تتوسطها أعمدة الكهرباء!

المواطن - فهد القحطاني - أحد رفيدة

ناشد عدد من سكان مخطط حي لزمة بأحد رفيدة، بإزالة أعمدة الكهرباء التي تتوسط شارع بعرض ٢٠ مترًا وتشكل خطرًا كبيرًا على مرتادي هذا الشارع، وخاصةً في وقت المساء؛ لعدم وجود إنارة .

وأكد السكان أنه سبق وقوع أكثر من حادث في هذا الشارع بأسباب هذه الأعمدة التي تتوسط الطريق، وطالبوا الشركة السعودية للكهرباء بنقلها وتغيير موقعها، إلا أنها لم تحرك ساكنًا ولم تُعْطِ أي اهتمام لمطالبهم.

الجدير بالذكر أن هذا المخطط من أقدم المخططات بالمنطقة، ومن المفترض أن لدى شركة الكهرباء نسخة من المخطط للبنية التحتية قبل زرع هذه الأعمدة التي قد تتسبب في إزهاق الأرواح.

ويأمل السكان وسالكو الطريق من الجهات المعنية، سرعة إنارة الحي، ونقل هذه الأعمدة؛ تلافيًا لوقوع المزيد من الحوادث.