بالصور.. شيطان 2.. صاروخ روسي مرعب بقدرات تدميرية مخيفة

المواطن - وكالات

سباق التسلح في العالم لا يتوقف عن حد معين، فكل دولة من الدول العظمى تسعى للهيمنة على سوق السلاح، وتطرح بين الحين والآخر سلاحاً مدمراً تنافس به أقرانها.

وفي هذا السياق كشفت روسيا عن اقترابها من امتلاك صاروخ “شيطان 2” الذي يمتلك قدرات تدميرية هائلة أشد بأكثر 2000 مرة من قنبلة نووية عيار هيروشيما، وبإمكانه تدمير دولة بمساحة بريطانيا.

وأوضحت تقارير إعلامية أن الصاروخ يزن عند إطلاقه نحو 150 طناً وهو من عائلة “سارمات” ونسخة خطيرة محدثة عن آخر اسمه “الشيطان”، وتنوي روسيا اختباره قبل نهاية العام الجاري، ويمكنه القدرة على حمل 10 رؤوس نووية، ولا ترصده الرادارات، ويبلغ مداه 16 ألفاً من الكيلومترات وبإمكانه الوصول إلى الأراضي الأميركية في 12 دقيقة.

ووفقاً لنائب وزير الدفاع الروسي يوري بوريسوف فإن الصاروخ يستطيع بلوغ أهدافه عبر كل من القطبين الشمالي أو الجنوبي، ويتجاوز بسهولة شبكات “اصطياد الصواريخ” ويتجنب الجبال وتارة يرتفع وتارة ينخفض.

وقال ديمتري روغوزين، نائب رئيس الوزراء الروسي لشؤون التصنيع الحربي، قبل أسبوع، إن الصناعة العسكرية الروسية “تنتظر صدور قرار لإنتاجه”، كما أنها في طريقها لبناء قطار قادر على نقل 6 صواريخ نووية عابرة للقارات.

وقال موقع “Sputnik” الإخباري الروسي، عن “الشيطان 2” بأنه الأكبر بين الباليستيات في التاريخ، وأن المعروف من مواصفاته السرية “قدرته على الانطلاق حتى بعد ضربة نووية من قبل العدو.