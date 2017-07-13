بالصور.. صحة القنفذة تطلق أول أمر صرف مالي مباشر

المواطن ـ ماجد الزبيدي ـ القنفذة:

دشنت الشؤون الصحية بمحافظة القنفذة، أول أمر دفع مالي، صباح اليوم الخميس، بحضور وإشراف مدير الشؤون الصحية المكلف إبراهيم الحازمي، ومدير مشروع اللامركزية لأوامر الدفع بوزارة الصحة عطية الجهني.

ووقع المساعد المالي والإداري بالشؤون الصحية بمحافظة القنفذة، عادل الغامدي أمر الدفع المالي الأول، الذي يصدر بغية تسهيل عملية الصرف، والتحول إلى العمل الإلكتروني، وتطوير العمل المالي واللامركزية، وتوزيع الصلاحيات على المناطق.

ومن جهته، أوضح المساعد المالي والإداري بصحة القنفذة عادل الغامدي أنَّ “هذه الخطوة تقلص وقت الصرف وتسهل إجراءات المعاملات المالية”، مشيرًا إلى أنّ “إعطاء الصلاحيات للمديريات، والتحوّل للعمل الإلكتروني هو تطبيق لرؤية المملكة 2030”.