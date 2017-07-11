بالصور.. ضبط 6 سيارات مخالفة في سودة عسير

المواطن - سعيد مشهور - أبها

ضبطت دوريات مرور منطقة عسير، مساء اليوم الثلاثاء، 6 سيارات مخالفة للأنظمة والقوانين على طريق السودة السياحي في مدينة أبها.

ورصدت عدسة “المواطن“، الجهود الأمنية لمختلف القطاعات، ممثلة في شرطة منطقة عسير ومرور المنطقة، حيث انتشرت الدوريات الأمنية على امتداد طريق السودة السياحي، والذي يشهد كثافة مرورية عالية؛ بسبب الإقبال الكثيف على أشهر المتنزهات في عسير لتنظيم حركة السير أمام الزوار والسياح والحد من الحوادث.

الجدير بالذكر، أن مدير مرور منطقة عسير، العقيد عبدالله عايض الحويزي، أوضح قبل أيام أنه سيتم إيقاف خدمات أي متهور أو أي شخص يرتكب مخالفة التجاوز غير النظامي على طريق السودة طوال فترة الصيف، وسيتم رصد ذلك عن طريق الدوريات العلنية والسرية.