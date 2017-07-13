بالصور.. طلاب الأندية الموسمية يصممون دليلًا سياحيًا للدرعية

المواطن - سعيد آل هطلاء -الرياض

قامت اللجنة السياحية في نادي زهير بن سليم الموسمي بعمل دليل للسياحة في الدرعية وذلك لتعريف الطلاب بأبزر معالم السياحة في المدينة وتعريف الطلاب بها وجهود حكومة المملكة في الاهتمام بأول عاصمة سعودية.

كما أقام نادي السويدي الموسمي برنامجاً ثقافياً حركياً أطلق عليه مسمى “الشفرة” بحيث يعتمد على الذكاء وسرعة البديهة ويتم توزيع شفرات على المتسابقين ويبدأ التنافس وفك الشفرات من خلال الأسئلة وذلك بهدف زرع روح التنافس من خلال المسابقات الحركية والاعتماد على النفس في حل المشكلات.



كذلك أقام النادي برنامج “حامض حلو” قسم فيه الطلاب إلى مجموعة من الواحات، تقدم كل واحة طبق فواكه ومجموعة من العصائر بطريقة إبداعية، والألوان الجذابة ويتشارك فيها جميع طلاب الواحة وذلك لغرس قيمة التعاون والتعريف بفوائد الفواكه والتدريب على تسويق المنتجات .

من جهته أكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبد الله بن محمد المانع أن هذه البرامج تخلق جو المتعة والفائدة لدى الأبناء وفيها استغلال لأوقات الفراغ بما يستفيد منه الناشئة لصقل مواهبهم ولحماية أفكارهم ولتعزيز روح المواطنة لديهم داعيًا جميع أولياء أمور الطلاب والطالبات لإشراك أبنائهم في هذه الأندية.

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