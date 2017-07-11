بالصور.. عربة يدوية مزودة بثلاجة ومظلة لعمال النظافة في الشرقية

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية مبادرة جديدة تعنى برجال النظافة، والتي تتضمن “عربة النظافة اليدوية المطورة”، وتأتي ضمن مبادرات الأمانة الإنسانية.

حيث اطلع أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير على العربة بشكل عام، والتي تم تصميمها خصيصاً، لتسهيل مهام رجال النظافة، وخاصة في فصل الصيف، لوقايتهم من حرارة الشمس العالية، في بادرة تهدف الى الاهتمام بهذه الفئة التي تكون طبيعة عملها تحت أشعة الشمس على مدار العام، والتي تحرص الأمانة على تسهيل مهام عملهم.

مواصفات خاصة

وتستخدم العربة التي تم تصميمها بمواصفات فنية خاصة في مجال النظافة وخاصة في نظافة الطرق والأرصفة والحدائق العامة والميادين، وهي عبارة عن عربة نظافة يدوية تستخدم من قبل رجل النظافة وتتضمن؛ مظلة للوقاية من أشعة الشمس مزودة بألواح الطاقة الشمسية، وعكس للإضاءة الليلية، إضافة إلى أنها مزودة بمروحة لتلطيف الأجواء الحارة، وكذلك حاوية لجمع النفايات، إضافة الى أنها مزودة بثلاجة لحفظ وتبريد الماء والمشروبات وكذلك مكان مخصص لوضع أدوات النظافة.

وسيتم استخدام العربة في المرحلة الأولى في الحدائق والمتنزهات العامة والواجهات البحرية، وهي مجهزة بعجلات مخصصة للسير في المسطحات الخضراء، وتم مراعاة سهولة استخدامها وحركتها من قبل رجل النظافة.

ووجه أمين المنطقة، بتعميم استخدام العربة في جميع البلديات لتشمل جميع محافظات وهجر ومدن المنطقة الشرقية، لتسهيل مهام عمل رجال النظافة، والتي تأتي من حرص الأمانة على هذه الفئة، إذ تحرص بشكل دائم على مراعاة ظروف عملها وخاصة في فترة الصيف والتي تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة، ما قد يؤثر على أداء العامل وخاصة في فترة النهار.

تعميم التجربة

وسيتم تقييم استخدام جودة العربة في المرحلة الأولى، ورصد أي ملاحظات عليها، لتعديلها مستقبلاً بما يتناسب مع حاجات ومتطلبات عمل رجال النظافة في الميدان، حيث يتم مراعاة أن تتضمن العربة جميع ما يحتاجه رجال النظافة، إذ ستعمل وكالة الخدمات ممثلة بإدارة النظافة في الأمانة على تقييم التجربة والسعي لتطويرها، والذي يأتي ضمن خطة الأمانة لتطوير أداء رجال النظافة في المنطقة الشرقية.

وتم تزويد العربة بمظلَّة لحماية رجال النظافة من أشعَّة الشَّمس خلال تجوُّلهم في الطُّرقات، ومن مميِّزاتها أنَّها خفيفة الوزن للعمالة الرَّاجلة، وأنيقة الشَّكل، وعمليَّة، وتحمي العمال من التقلبات الجوية مثل حرارة الشمس العالية وكذلك في موسم الأمطار.

