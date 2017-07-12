بالصور.. عروض ترفيهية ومسابقات وجوائز في مهرجان أحد رفيدة للتسوق

المواطن - فهدالقحطاني - أحد رفيدة

نظمت إدارة مهرجان أحد رفيدة للتسويق والترفيه، والذي تم تدشينه أول أمس بجوار مبنى البلدية طريق الملك عبدالله، عددًا من الفعاليات والمسابقات والجوائز على مسرح المهرجان، وسط حضور كبير، حيث يضم المهرجان نشاطات عديدة، منها معرض يحتوي على الكثير من اللوحات للفن التشكيلي.

وشاركت بالمهرجان الصحة العامة بالقطاع الصحي بأحد رفيدة ببرامج توعية صحية وعيادة مكافحة التدخين وعيادة الأسنان وصحة الفم وعيادة الأمراض المزمنة بتواجد فريق طبي وهم: محمد هشلان ومالك آل جارالله والطبيب أسامة عثمان والطبيب زاهر الداروقي والطبيب سعيد حموض والطبيب نواف القحطاني بمتابعة وتوجيهات مدير القطاع الصحي علي آل زاحم ومساعد الصحة العامة عايض الشواطي.

كما شاركت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأحد رفيدة بوضع جوائز تضم شروط الحجاب الشرعي، وقدموا هدايا للجاليات بعدة لغات.

وفي جولة لـ”المواطن” داخل المهرجان التقت بعدد من المصطافين والمتسوقين الذين أكدوا أنهم استمتعوا كثيراً بالفعاليات وتواجد جميع الخدمات من مطاعم وأكلات شعبية وعروض ومسابقات وألعاب ترفيهية، وكذلك جوائز سحب وكوبونات على عدة سيارات عند الشراء من أي معرض بالمهرجان.