بالصور.. عمل الرياض يضبط 35 مخالفة منها 9 مخالفات لقرار التأنيث

المواطن - الرياض

ضبط مكتب العمل بالرياض 35 مخالفة متنوعة منها 22 حالة عمل تحت الشمس و9 محالفات لقرار تأنيث المحلات و4 مخالفات أخرى لقرار توطين محلات الجوال.

الحملات التفتيشية المفاجئة التي نفذها المكتب شملت أحياء متفرقة في العاصمة استهدفت العديد من الأنشطة والوقوف على مواقع التشييد والبناء.

وفي التفاصيل أنه تم ضبط 22 مخالفة للقرار الوزاري الذي ينصّ على عدم تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس، كما تم ضبط 9 مخالفات لقرار تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائيه في أسواق جنوب وغرب الرياض.

كما شملت الحملة أيضاً محافظة الدرعية وفيها تم ضبط 4 مخالفات للقرار الوزاري القاضي بتوطين مهنتي بيع وصيانة الجوالات بنسبة 100% وقصر العمل فيهما على السعوديين والسعوديات.

وأوضح مدير مكتب العمل بالرياض مبارك الودعاني أن الهدف من سلسلة الحملات التي ينفذها المكتب هو التأكد من التزام أصحاب الأعمال بنظام العمل واللوائح والقرارات المنظمة لسوق العمل من جهة وحرصاً على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص من جهة ، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ أصحاب المنشآت بعدم تشغيل العاملين لديها تحت أشعة الشمس المباشرة .وشدد على أنه لا تهاون امام أي مخالفة يتم رصدها مهما كان حجمها .