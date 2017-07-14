بالصور .. فدائيّون ينفّذون عملية نوعية في الأقصى والاحتلال يمنع صلاة الجمعة ويعزل القدس

المواطن ـ القدس المحتلّة:

منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى، فيما احتجزت 12 حارسًا من حراس المسجد الأقصى وصادرت هواتفهم.

وأعلنت شرطة الاحتلال، في بيان لها، أنَّ “القائد العام للشرطة الإسرائيلية في القدس يهورام هاليفي قرر إغلاق أبواب المسجد، وإخلاء حيز الحرم الشريف من الناس، وعدم إجراء صلاة الجمعة اليوم في الأقصى، ما يعني أنه مغلق حتى إشعار آخر”، إلا أنَّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال في بيان له إنه “تم إغلاق المسجد ليوم واحد”.

ويأتي منع صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، للمرة الثانية منذ عام 1969، عندما أحرق المسجد الأقصى، وسبق وأغلق في يوم عادي، عندما تمت محاولة اغتيال عضو الكنيست المتشدد يهودا جليك في القدس.

فدائيّون فلسطينيّون وراء الإجراءات المشددة:

وجاء قرار سلطة الاحتلال، بعدما قتلت شرطته 3 فلسطينيين في باحات المسجد الأقصى، الجمعة، بعد أن خرجوا من باب الأسباط في المسجد، وأطلقوا النار على مجموعة من شرطة الاحتلال، وأصابوا 3 أشخاص، قتل اثنين منهم.

وبعد انسحاب المهاجمين إلى باحات المسجد الأقصى، جرى اشتباك مسلح، واستشهد المنفذون الثلاثة وهم من مدينة أم الفحم، وكانوا يحملون رشاشين من نوع “كارل غويتاف” ومسدسًا.

والمنفّذون لهذه العملية، هم محمد أحمد جبارين 29 عامًا، ومحمد عبد اللطيف جبارين 19 عامًا، ومحمد أحمد مفضل جبارين 19 عامًا.

منع مفتي القدس من دخول الأقصى:

هذا ودعا الشيخ محمد حسين، مفتي القدس، الفلسطينيين إلى أداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم القرار الإسرائيلي بإغلاق المسجد.

ووصل الشيخ حسين إلى باب الأسباط، إحدى بوابات بلدة القدس القديمة القريبة من المسجد الأقصى، ولكن الشرطة الإسرائيلية منعته من دخول المسجد.

وفي تصريح للصحافيين، قال الشيخ حسين: “أدعو المصلين إلى القدوم والصلاة في المسجد الأقصى، فهو مسجد إسلامي ولا يحق لسلطات الاحتلال الإسرائيلي أن تمنع الصلاة فيه”، مشيرًا إلى أنَّ “إغلاق المسجد أمام المصلين هو أمر مستهجن ومرفوض ويجب تمكين المصلين من الصلاة فيه”.