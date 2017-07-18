بالصور .. كائن خرافي عملاق بلا أرجل يظهر في سوريا!!

المواطن ـ الرياض

بعد أنباء راجت، في سوريا، عن اكتشاف هيكل عظمي لديناصور، نشرت الصور الأولى لهذا الهيكل، والذي قالت عنه مؤسسة الجيولوجيا السورية: إنه من فئة “البليزوصور”، وليس الديناصور، مشيرة إلى أن الكشف عن كائن بحري بهذا الحجم، في صحراء تدمر السورية، يُعتبر أكثر أهمية من كونه ديناصورًا.

وبيّنت أنَّ “طول هذا الكائن يقارب ستة أمتار، وبلغ طوله بالضبط خمسة أمتار وثمانين سنتيمترًا، وهو بلا أرجل بل بزعانف؛ ما يؤكد أنه كائن بحري”.

وأوضح مدير المسح الجيولوجي، الدكتور محمد خالد يزبك، أنَّ “المقترح المرجّح لاسم هذا الكائن هو (البليزوصور)، بالنظر إلى طوله وحجمه وزعانفه، وهو نوع من الكائنات البحرية الضخمة”.

ونشرت الصور الأولى لهذا الكائن البحري العملاق، الذي يتراوح عمره من 60 إلى 85 مليون سنة، وتبدو فقراته العظمية شبه كاملة، وعددها 59 فقرة، كما أنه يتمتع بطول بادٍ للعيان.

واكتُشف هذا الكائن البحري في منطقة الفوسفات في صحراء تدمر بمحافظة حمص، وتحديدًا في منطقة الصوّانة.

يُذكر أنَّ “البليزوصور”، هو كائن بحري عملاق يصل طوله أحيانًا إلى 10 أمتار، وقد تم اكتشاف بقايا له في المغرب أيضًا، واعتبر وقتها أنه كنز فريد من نوعه.