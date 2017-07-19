بالصور.. محافظ بارق يعد برصد كل ما يحتاجه المواطن ويتفقد مركز جمعة ربيعة

المواطن - أحمد الشهري - بارق

تفقد محافظ بارق، مفرح بن زايد البناوي، اليوم الأربعاء، مركز جمعة ربيعة، بحضور مديري الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس البلدي ورئيس البلدية.

وأوضح محافظ بارق أن جميع الطلبات التي تقدم بها مشايخ ونواب مركز جمعة ربيعة سيتم مناقشتها مع الجهات المختصة، مضيفًا أنه سيتم الرفع لمقام الإمارة لمناقشتها في اجتماعات المجلس المحلي.

واطلع المحافظ على سير العمل في المركز وما يقدمه من خدمات للمواطنين، كما ناقش مع رئيس المركز سعيد السرحاني احتياجات المركز.

واستمع لمطالب الأهالي ومشائخ ونواب القبائل، موجهًا برصد كل ما يحتاجه المواطن من الخدمات البلدية والصحية والتعليمية.

وأشار إلى أن هذه الجولات التي يقوم بها لزيارة تلك المراكز تأتي بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير، وذلك للاطلاع على الخدمات المقدمة للمواطنين والاستماع لمطالبهم واحتياجاتهم.