بالصور.. محترف النصر يصل إلى تركيا ويشارك في البطولة العربية

المواطن ـ محمد سلام

وصل البرازيلي برونو أوفيني، محترف نادي النصر، إلى مقر معسكر تركيا، فيما ستغادر البعثة غدًا الثلاثاء إلى مصر تمهيدًا للمشاركة في البطولة العربية.

ونشر حساب النصر الرسمي على موقع “تويتر” صورًا لوصول اللاعب البرازيلي إلى تركيا، وقال في تغريدة جاء نصها: “محترف النصر البرازيلي برونو أوفيني يصل قبل قليل لمعسكر العالمي في تركيا”.

وكان المدافع البرازيلي قد أنهى حالة القلق لدى المدرج النصراوي حيال استمراره مع الفريق خلال الموسم المقبل، وأعاد عبارة “لاعب محترف في نادي النصر” في خانة التعريف الخاصة به عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”.

ووضع برونو أوفيني صورة جماهير النصر في “الهيدر” الخاص به، ونشر تغريدة عبارة عن قلبين لونهما أزرق وأصفر، ليؤكد بقاءه مع العالمي في الفترة المقبلة.

وكانت إدارة النصر قد تعاقدت مع برونو أوفيني لمدة عام قابل للتجديد قادمًا من نابولي الإيطالي في أغسطس 2016، وقدم اللاعب مستويات مميزة في الموسم الماضي؛ مما جعل إدارة العالمي تستغل البند الموجود في عقده لاستمراره لعام آخر.