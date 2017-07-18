بالصور.. مخالفات صحية وبيئية تغلق مطعماً وبقالة بشوقية مكة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة:

أغلقت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة، أمس، مطعماً مخالفاً وبقالة عشوائية بعد ضبط العديد من المخالفات الصحية والبيئية والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وذلك خلال الحملة الرقابية التي قام بها مراقبو البلدية ضمن الجهود التي تهدف إلى الرفع من مستوى الإصحاح البيئي والقضاء على المخالفات.

أوضح ذلك المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقية الفرعية، وقال إن البلدية تقوم خلال هذه الفترة بحملات رقابية مكثفة، وذلك حرصاً على التأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية وسلامة المواد المقدمة في كافة المحلات الغذائية، خاصة خلال هذه الفترة من الإجازة الصيفية، وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تتطلب توفير الأجواء الصحية لضمان سلامة المواد الغذائية، حيث تعد هذه الحملة امتداداً للعديد من الحملات السابقة على المنطقة, والتي تتم بشكل دوري لضمان الحفاظ على سلامة المعروضات.

وقال إن البلدية شكلت فريقاً ميدانياً بمشاركة المراقبين سامي يماني وخالد الدوسري، وتم إغلاق المطعم إغلاقاً نهائياً، بعد رصد عدد من الملاحظات مثل الأطعمة التالفة ووجود حشرات وبعض المخالفات التشغيلية والتخزين في ظروف غير صحية، وتمت مصادرة محتويات الموقع التي شملت (7) أنابيب غاز و(12) صيجاناً كبيرة وطاولة خشبية وأفران كهربائية وقدور وغيرها، و(14) كرتون مواد غذائية و(7) أكياس بطاطس و(7) كراتين خضراوات ورقية وغير ذلك.

وأكد عراقي بأن البلدية ستواصل مهامها في تكثيف الجهود خاصة في مجال الأعمال التي تتعلق بالإصحاح البيئي وسلامة المواد الغذائية المعروضة.