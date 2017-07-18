بالصور.. مدير طرق الشمالية لـ”المواطن”: وسائل السلامة أولوية قصوى

المواطن - شريف النشمي - رفحاء

أكد مدير الطرق بمنطقة الحدود الشمالية، المهندس ماجد بن فهد الشمري، أن عملية متابعة وسائل السلامة مثل اللوحات الإرشادية والتحذيرية والمطبات الاصطناعية والدهانات التي تحدد مسارات الطرق هي من أولويات المهام الموكلة للوزارة.

ولفت المهندس الشمري في لقاء خاص مع ” المواطن ” أثناء زيارته لمحافظة رفحاء في لمتابعة سير العمل بالمشاريع التي تحت التنفيذ والطرق التابعة للصيانة، أنه لا يتم استلام المشروع من المقاول إلا بعد التأكد من جميع وسائل السلامة.

وأضاف أن هناك مقاولاً يكون مسؤولًا عن صيانة الطرق بما فيها اللوحات التحذيرية والإرشادية، وتتم متابعة ذلك من قبل الادارة بشكل مستمر وعند إخلاله بهذا الاتفاق يتم الحسم عليه من المستخلص.

وأشار الشمري إلى أن بعض اللوحات الإرشادية تتعرض للتلف أو السرقة من قبل ضعاف النفس وتتم في هذه الحالة عملية استبدال التالف وتركيب بدل المفقود وقد تأخذ هذه العملية بعض الوقت مما يوحي لمستخدم الطريق أن التأخير ناتج عن إهمال الإدارة.

وطالب المهندس الشمري، المواطنين والمقيمين بالتعاون مع الإدارة للمحافظة على هذه الممتلكات والإبلاغ عن كل من يعبث بها لما لذلك من أثر سلبي على أرواح مستخدمي الطريق.

وأوضح الشمري في حديثه لـ ” المواطن ” أن طريق إعيوج لينة – روضة هباس تم إيقاف العمل به في تاريخ 17 / 2 / 1438 هـ ضمن المشاريع الصفرية التي أوقفتها الوزارة، مؤكدًا أن الإدارة تعمل حاليًا بالتنسيق مع الوزارة لإيجاد حلول لاستئناف العمل في المشروع مبينًا أن المشروع تبقى منه حوالي 4 كيلو مترات فقط وسيتم إنهاؤه في القريب العاجل.

وعن المنحنيات الخطرة في الطرق أفاد المهندس الشمري بأنه تم تعميد المقاول بتعديل منحنى طريق لينة – رفحاء جنوب منتزه أم العصافير بطول 3 كلم، وعن مشاريع درء أخطار السيول أكد أنه تم رفع منسوب طريق أم رضمة – الحدقة بالقرب من مركز أم رضمة وزيادة عبارات تصريف المياه، وكذلك تعديل منشآت تصريف المياه ورفع منسوب أجزاء من طريق قرية ابن شريم وطريق هجرة العجرمية شمال محافظة رفحاء.

ولفت إلى أن طريق رفحاء – حائل الجديد مكتمل من الجانب الذي يقع تحت مسؤولية ادارة الطرق بمنطقة الحدود الشمالية وأن الإدارة ليست مسؤولة عن الجانب الآخر .

وكان المهندس ماجد بن فهد الشمري قام بجولة تفقدية على بعض مشاريع الوزارة في محافظة رفحاء وضواحيها اليوم، والتقى بمدير فرع الإدارة بمحافظة رفحاء هادي بن مهنا، وزملائه ومهندسي فرع الوزارة والمقاولين ومناديب الشركات العاملة في المنطقة.

وحث المهندس الشمري الجميع على مواصلة العمل وفق أعلى مستويات الجودة تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة ضمن تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 .