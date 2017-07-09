بالصور.. معايدة تستمر 3 ساعات لمنسوبي صحة مكة !

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - مكة المكرمة

تحت رعاية مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، الدكتور مصطفى بن جميل بلجون، أقامت إدارة التواصل الداخلي بصحة منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، حفل معايدة منسوبي صحة منطقة مكة المكرمة، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك لعام 1438هـ.

وكان الحفل بمقر المديرية العامة لصحة منطقة مكة المكرمة بحي الحمراء ابتداءً من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا، حيث تخلل الحفل عرض مرئي لمعايدة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة ونواب الوزير وعدد من القيادات بالوزارة.

وألقى الدكتور بلجون كلمة بهذه المناسبة شكر فيها المنسوبين على ما قدموه من خدمات صحية للمواطنين والمعتمرين خلال موسم شهر رمضان المبارك، متمنيًا الشفاء العاجل للمرضى، وأن يعود العيد المبارك على المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا باليمن والخير والبركة.

وانتهى حفل المعايدة بوجبة إفطار والتقاط الصور التذكارية.