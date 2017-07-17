بالصور.. منصور بن مقرن يتسلم تقارير ودراسات جامعة الملك خالد

أبها - سعيد آل هطلاء - عسير

تسلم صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، عددًا من التقارير والدراسات والإحصاءات التي أعدتها جهات تابعة لجامعة الملك خالد حول المنطقة.

جاء ذلك خلال استقبال نائب أمير عسير، اليوم لمدير جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي يرافقه عميد كلية الهندسة، مدير مركز الأمير سلطان بن عبد العزيز للدراسات البيئية الدكتور حسين الوادعي وعميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية الكتور عبداللطيف الحديثي وعميد كلية التربية الدكتور عبدالله بن علي آل كاسي ونائب رئيس وحدة التوعية الفكرية بالجامعة رئيس برنامج “وطننا أمانة” الدكتور مسفر الوادعي.

واطلع سموه في بداية اللقاء على تقرير مفصل قدمه الدكتور الوادعي احتوى على عدد من الدراسات والإحصاءات البيئية لمنطقة عسير، كما تسلم تقريرًا مفصلًا من معهد البحوث والدراسات الاستشارية بالجامعة قدمه الدكتور عبداللطيف الحديثي .

كما اطلع نائب أمير المنطقة على تقرير عن المؤتمر الدولي المعلم وعصر المعرفة قدمه الدكتور عبدالله آل كاسي، وشاهد عرضاً مرئياً عن برنامج وطننا أمانة قدمه الدكتور مسفر الوادعي.

وفي نهاية اللقاء قدم نائب أمير المنطقة شكره وتقديره لمدير جامعة الملك خالد، على الجهود المبذولة من قبل الجامعة ممثلة فيما تقدمه من دراسات وبحوث الهدف منها دفع عجلة التنمية وترسيخ المبادئ الصحيحة لدى فئات المجتمع إضافة إلى التوعية الفكرية والاجتماعية .