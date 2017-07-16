بالصور.. “منقذ القطة” يكشف تفاصيل عمله الإنساني لـ”المواطن”

المواطن - وليد الفهمي - القنفذة

يحثنا ديننا الإسلامي على الرحمة والعطف، وتنوعت بذلك أساليب الرحمة لدى البشر، فلكل شخص طريقته الخاصة وأسلوبه الخاص في إظهار هذه الصفة الحسنة، ولا تقتصر الرحمة على البشر، فهناك أيضًا الرحمة بالحيوانات من خلال العناية بها وإطعامها وإنقاذها قبل أن تلقى حتفها، رغبةً منهم في الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى.. وهو ما فعلته إحدى العائلات السعودية بمنطقة مكة المكرمة.

“المواطن” تواصلت مع صاحب المنزل الذي كسر الجدار لإنقاذ قطة علقت بأحد جدران منزله في محافظة القنفذة، وتحديدًا المظيلف.

وأوضح بركات مطلق الراشدي، أن الحادث وقع يوم الأربعاء الماضي، وذلك بعدما أوقعت أم القطة صغيرتها بالخطأ في أحد الأعمدة، وبعد ما يقارب 3 أيام، فوجئت ابنته بسماع صوت القطة الصغيرة عند الثالثة ظهرًا داخل الجدار القريب من إحدى النوافذ.

وتابع أنه لم يكن أمامه خيار آخر سوى تكسير الجدار لاستخراجها، موضحًا أن عملية تكسير الجدار استغرقت ما يقارب من ساعة ونص حتى تم إخراجها دون أي أضرار.