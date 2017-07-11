بالصور.. نائب أمير الجوف يستمع لمطالب المواطنين ويعدهم بالمتابعة الشخصية

المواطن - متعب النماصي - الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الجوف، بصالة الاستقبال الكبرى بقصر أمير المنطقة، مساء أمس الاثنين، جموعًا من المواطنين الذين قدموا للسلام عليه وتهنئته بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائبًا لأمير منطقة الجوف.

ورحّب نائب الأمير بهم، معربًا عن شكره للجميع على ما أبدوه من مشاعر طيبة، داعيًا الله أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر والجميع فيه لخدمة دينه ثم مليكه ووطنه.

وبعد ذلك استمع سمو نائب أمير منطقة الجوف لعدد من المطالب التي تقدم بها المواطنون، مؤكدًا أنها تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية.

وفي نهاية اللقاء تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.

وحضر اللقاء وكلاء الإمارة وأصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم والقضاة، والمسؤولون من مدنيين وعسكريين.