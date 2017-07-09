بالصور.. هذا ما دار في لقاء محافظ بني حسن وإعلاميي الباحة

المواطن - سعيد القرني - الباحة

استقبل محافظ بني حسن بالباحة، محمد بن معيض الفايز، وفد إعلاميي منطقة الباحة ومدير عام التطوير السياحي بالإمارة، الذي يزور المحافظات في خطة مسبقة للزيارة.

وتم استقبالهم في خيمة الضيافة بمنتزه الأمير مشاري، حيث رحب في بداية اللقاء بالوفد الإعلامي، مبينًا أنه الشريك الحقيقي والأساسي لإنجاح الجهود التي سخّرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، في ظل التوجيهات السديدة من قبل أمير المنطقة والمتابعة الدقيقة من وكيل الإمارة في تذليل كافة الإمكانات لإعلاميي المنطقة.

وثمّن محافظ بني حسن الدور الكبير الذي يقوم به الإعلاميون في خدمة المنطقة وزوارها.

وبعدها، توجه الوفد الإعلامي إلى منتزه جدر الذي يُعد أحد أهم المنتزهات في الباحة، نظرًا لموقعه وسط المحافظة وقربه من منتزه الأمير مشاري ومن سد العامر ويحتضن في جنباته بئر القلت الشهير وشلالات خيره.

كما اطلعوا على الخطط المستقبلية لتطوير المنتزه، وشاهدوا الممشى الذي يعبر بين الغابات الكثيفة، كما استمعوا إلى موجز من المحافظ عن فعاليات الرالي الذي سيقام الأيام القادمة.

وفي ختام الجولة قدّم محافظ بني حسن، محمد بن معيض الفايز، شكره لسمو أمير منطقة الباحة على توجيهه بتسخير كافة الإمكانات لراحة زوار المنطقة وتقديم العديد من الفعاليات التي تخدم وتلبي كافة شرائح المجتمع، مشيرًا إلى أن الفعاليات تحظى بمتابعة دقيقة وإشراف مباشر من وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري.

وثمّن محافظ بني حسن للإعلاميين جهودهم في خدمة المنطقة وتسليط الأضواء على ما تشهده من تحول وتنمية في كافة المجالات ودور وسائل الإعلام ومواقع التواصل الحديثة في جذب الزوار والمستثمرين للمنطقة.