بالصور .. هذا ما وجدته الشرطة بحوزة 21 متسولًا عربيًا من أسرة واحدة في بريدة

المواطن - ماجد الفريدي - القصيم

ألقت الجهات الأمنية القبض على 21 مقيمًا عربيًا من أسرة واحدة يمتهنون التسول في بريدة وبحوزتهم أكثر من 12 ألف ريال وعملات عربية أخرى ومجوهرات و5 سيارات إحداها حديثة.

صرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني بأن إدارة التحريات والبحث الجنائي تمكنت من رصد ٢١ مقيماً من جنسيةٍ عربية بينهم نساءٌ وأطفالٌ يقومون بممارسة التسول، وتم القبض عليهم بإسهامٍ مباشر من دوريات الأمن وقوة المهمات والواجبات الخاصة.

وأشار إلى أن المتهمين ينتمون لأسرةٍ واحدة ، وقد استغلوا إحدى الشقق السكنية بمدينة بريدة لتكون مقراً لسكنهم، حيث عمدوا إلى استيقاف مركبات الآخرين ومبادرتهم بطلب العون، مدعين حاجتهم الملحة للمساعدة.

وأضاف أنه قد عثر بحوزتهم على مبلغٍ مالي وقدره ١٢٠٤٩ريالاً ، ومبلغ آخر وقدره ١٥٠ درهماً إماراتياً ، ومجوهراتٍ وهويات إقامةٍ لعدة بلدان خليجية، إضافةً إلى ضبط خمس مركباتٍ استغلوها لهذا الغرض إحداها كانت من نوعيةٍ حديثة.

وأوضح أنه جرى إحالة المتهمين للجهات المختصة بإدارة الوافدين لاستكمال الإجراءات اللازمة لهم وتطبيق النظام بحقهم، محذراً مما قد يلجأ إليه المتسولون من أساليب للتحايل واستدرار العواطف سواءً عبر استخدام الأطفال أو النساء بهدف جني المزيد من المال.

وأكد في الوقت ذاته على أهمية التعاون للحد من تنامي هذه الظاهرة وذلك بتوجيه المساعدات للجهات المعتمدة في المؤسسات الخيرية والتي بدورها تقوم بإيصالها لمستحقيها بطرقٍ نظامية.