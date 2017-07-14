بالصور والفيديو.. ليوناردو يوجه رسالة إلى جماهير النصر

المواطن ـ محمد سلام

شارك المحترف البرازيلي ليوناردو بيريرا في أولى تدريباته مع فريقه الجديد النصر، وذلك بعد وصوله إلى تركيا، حيث يقيم الفريق النصراوي معسكره التحضيري للموسم الجديد.

وحظي لاعب الجزيرة الإماراتي السابق بترحيب كبير من لاعبي النصر والمدرب ريكاردو غوميز، ونشر حساب النصر الرسمي على موقع “تويتر” صورًا لوصول ليوناردو إلى تركيا.

ووجه اللاعب البرازيلي رسالة إلى جماهير النصر من خلال حساب النادي الرسمي على موقع “سناب شات”، حيث أعرب عن سعادته باللعب مع العالمي، وتمنى الحصول على البطولات خلال الموسم المقبل، وإسعاد الجماهير.