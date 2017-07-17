بالصور.. وفاة اثنين من رجال أمن الطرق في حادث مروع بجازان

المواطن- نايف عقيلي - أبو عريش

توفي اثنان من رجال أمن الطرق في حادث مروري وقع مساء أمس الأحد أثناء قيامهما بمهامها الأمنية على الطريق الدولي الرابط بين محافظتي أبو عريش وأحد المسارحة.

وفي التفاصيل انحرفت سيارة دورية أمنية على الطريق الدولي بالقرب من قرية الحوراني بأحد المسارحة إثر اصطدامها بنخلة، مما تسبب في وفاة رجلي أمن من منسوبي قطاع أمن الطرق بجازان، حيث توفي أحدهما بموقع الحادث والآخر لفظ أنفاسه في المستشفى إثر إصابته، وعلى الفور هرعت فرق أمنيه لمباشرة الحادث ومنها الشرطة والمرور والدفاع والمدني وأمن الطرق، واتخذت كافة الإجراءات اللازمة، وتم استخراج المحتجزين من داخل السيارة الأمنية.

من جهة أخرى صرح الناطق الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة جازان بيشي الصرخي أنه تلقت غرفة العمليات مساء أمس الأحد عند الساعة ١٠.٣٩ بلاغاً عن حادث مروري على طريق أحد المسارحة أبو عريش، وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعافية إلى موقع الحادث وعند وصول الفرقة وجدت في الموقع حالة وفاة نتيجة الحادث والأخرى لديها توقف قلب وتنفس تم عمل إنعاش قلبي رئوي للمصاب حتى وصوله مستشفى أحد المسارحة.