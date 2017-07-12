بالصور.. وفاة عامل وإصابة آخر ورجلي دفاع مدني في احتجاز بمصنع إسمنت

المواطن - ماجد الفريدي - القصيم

توفي شخص وأصيب آخر واثنان من رجال الدفاع المدني، صباح اليوم الأربعاء، في حادثة احتجاز بمصنع إسمنت بالقصيم.

وأوضح المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد ابراهيم أبا الخيل: أن مركز التحكم والتوجيه بمدني بريدة تلقى بلاغاً عن الحادث في الساعة (4:30) من صباح هذا اليوم.

وأضاف أن الحادث عبارة عن تناثر مواد من مرسب الغبار المرتجع من وحدة التسخين بالمصنع، وذلك أثناء عملية صيانة؛ مما أدى إلى احتجاز عاملين نتج عنه وفاة أحدهما وإصابة الآخر، فيما تم إنقاذ ثالث قبل وصول الدفاع المدني، كما نتج عنه إصابة رجلي دفاع مدني باشرا الحادث، حيث أصيب أحدهما بحروق بسيطة بينما أصيب الآخر بإجهاد وإرهاق، وقد تلقيا العلاج اللازم وخرجا من المستشفى في حينه.