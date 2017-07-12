بالصور.. وفاة 11 وإصابة ٦ في حريق بمنزل شعبي بنجران

المواطن- حسين المصعبي- نجران

توفي 11 شخصا من الجنسية الهندية والبنقالية وأصيب ستة آخرون من نفس الجنسية بالاختناق نتيجة حريق بمنزل شعبي بمدينة نجران.

وأوضح نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب، عبدالله سعيد ال فارع، أن مدني نجران باشر بلاغ في تمام الساعة الرابعة من فجر هذا اليوم الأربعاء عن طريق الدوريات الأمنية ورود بلاغ عن وجود حريق بمنزل شعبي مكون من ٣ غرف ولا يوجد بها فتحات للتهوية (نوافذ).

وأضاف ال فارع، أنه نتج عن الحريق وفاة ١١ شخص وإصابة ٦ آخرين لمقيمين من الجنسية الهندية والبنقالية بسب الاختناق ولا زالت التحريات جارية لمعرفة أسباب الحريق.