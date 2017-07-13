بالصور.. وفاة 4 شباب غرقًا وإنقاذ 3 آخرين في كورنيش جازان

المواطن ـ خالد الأحمد ـ جازان:

توفيّ أربعة شباب، غرقًا، أثناء ممارستهم السباحة بشاطئ الكورنيش الشمالي لمدينة جازان، قبل مغرب اليوم الخميس، فيما أنقذت الجهات الأمنية والإسعافية ثلاثة آخرين، اثنان منهم حالتهم مستقرة.

وأكّد شهود عيان، في تصريحات إلى “المواطن”، أنَّ 7 شباب سعوديين تعرضوا لحادثة غرق أثناء ممارستهم السباحة على شاطئ البحر بالكورنيش الشمالي بجازان، بالقرب من المدينة الجامعية، عصر اليوم الخميس.

وأوضحوا أنَّ “فرقًا عدة، من الجهات الأمنية والإسعافية، باشرت موقع الحادثة، وانشلت جثث الشبان الأربعة الغرقى، كما استطاعت إنقاذ الثلاثة الآخرين”.

ومن جهته، أوضح المتحدث الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر بجازان بيشي الصرخي لـ “المواطن”، أنَّ غرفة العمليات تلقت عند الساعة السادسة والثامنة عشرة دقيقة من مساء اليوم الخميس، بلاغًا عن وقوع حادث غرق على شاطئ البحر بجازان، غرب جامعة جازان، وعلى الفور تم توجيه أربعة فرق إسعافية إلى موقع الحادث، بإشراف القائد الميداني موسى أبو حذاف”.

وبيّن الصرخي أنّه “عند وصول الفرق، وبعد قيام الجهات المعنية بدورها من حرس حدود ودفاع مدني، بإخراج الغرقى، تبين وجود 4 أشخاص لديهم توقف قلب وتنفس”، مشيرًا إلى أنّه “قام المسعفون بعمل الإنعاش القلبي والرئوي لهم، حتى وصولهم إلى مستشفى الحياة الوطني، بينما كانت هناك ثلاث حالات، منها حالتان وضعها الصحي مستقر، وتم نقلها بواسطة الفرق الإسعافية إلى المستشفى، والحالة الثالثة رفضت النقل إلى المستشفى”، كاشفًا أنَّ “أعمار من تعرضوا لحادث الغرق تتراوح ما بين الخامسة عشرة والعشرين عامًا”.

وأهاب الصرخي بالمواطنيين والمقيمين، أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب أو السباحة في الأماكن العميقة، حتى لا يتعرضوا للخطر، نتيجة السباحة في تلك الأماكن.