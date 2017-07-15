بالصور .. ويليام جيبور يصل معسكر النصر في تركيا

المواطن ـ محمد سلام

أعلن حساب نادي النصر الرسمي على موقع “تويتر” أن المحترف الليبيري ويليام جيبور وصل- قبل قليل- إلى مقر معسكر النصر في تركيا، مُشيرًا إلى أن اللاعب سيبدأ تدريباته مع العالمي اعتبارًا من غدًا الأحد.

وكانت إدارة نادي النصر قد أنهت إجراءات شراء عقد المهاجم الليبيري ويليام جيبور، لاعب نادي ريو آفي البرتغالي، والمُعار إلى صفوف الوداد البيضاوي المغربي، وذلك لمدة 3 سنوات، مقابل 3.4 مليون دولار.

وحقق جيبور لقب هداف الدوري المغربي في الموسم الماضي، ويبلغ من العمر 25 عامًا، وإليكم مقطع فيديو يستعرض أبرز مهارات وأهداف اللاعب مع فريق الوداد المغربي..